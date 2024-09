MN - Diddi: "Emerson, serve un periodo di ambientamento. Ma Kalulu era più alternativo a Calabria"

Focus tattico sul Milan dopo le prime tre giornate. Ne abbiamo parlato con il match analyst Luca Diddi. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Fra i nuovi acquisti quello più in difficoltà è Emerson Royal

"Giocatore più difensivo di Calabria, poi dipende dalle funzioni che gli chiede l'allenatore. Ricordiamoci che è arrivato al Milan da 20 giorni, serve un periodo di ambientamento che non è facile a meno che tu non sia un calciatore top. Personalmente avrei preferito un Koundé, molto più difensivo".

In casa avevi già Kalulu...

"Ecco, la cessione di Kalulu non mi trova d'accordo perché era un difensore più adatto a quello che voleva fare il Milan è più alternativa a Calabria. Come non sono d'accordo sulla cessione di Saelemaekers, che infatti De Rossi ha schierato subito titolare ed è un giocatore che può essere impiegato in più ruoli".