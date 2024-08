MN - Domenica di riposto dopo l'esordio in campionato. Domani la ripresa

vedi letture

Dopo l'esordio al cardiopalma, ma anche deludente, contro il Torino, Paulo Fonseca ha concesso la domenica di riposo alla squadra stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it.

I cancelli di Milanello sono dunque rimasti chiusi stamattina, ma si riapriranno regolarmente domani per iniziare la settimana di lavoro in vista della seconda giornata di campionato, in programma sabato 24 agosto alle ore 18.30 contro il Parma, al Tardini.

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 24 agosto 2024

Ore: 18.30

Stadio: Ennio Tardini, Parma

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello