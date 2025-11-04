MN - Dopo il giorno di riposo la squadra si ritroverà a Milanello nel pomeriggio per allenarsi
MilanNews.it
Archiviata l'importante vittoria sulla Roma, il Milan si ritroverà oggi a Milanello per cominciare a preparare la trasferta di Parma. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è previsto un allenamento nel pomeriggio, con la squadra che come al solito arriverà leggermente prima per pranzare tutti insieme.
Nel frattempo Rabiot si è presentato presso il centro sportivo di Carnago anche nel giorno libero, sottoponendosi al consueto iter di terapie ed allenamenti personalizzati così da provare a rientrare tra i convocati per la trasferta di Parma.
di Antonio Vitiello
Pubblicità
News
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Primo Piano
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com