MN - Dopo il giorno di riposo la squadra si ritroverà a Milanello nel pomeriggio per allenarsi

di Lorenzo De Angelis
fonte di Antonio Vitiello

Archiviata l'importante vittoria sulla Roma, il Milan si ritroverà oggi a Milanello per cominciare a preparare la trasferta di Parma. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è previsto un allenamento nel pomeriggio, con la squadra che come al solito arriverà leggermente prima per pranzare tutti insieme.

Nel frattempo Rabiot si è presentato presso il centro sportivo di Carnago anche nel giorno libero, sottoponendosi al consueto iter di terapie ed allenamenti personalizzati così da provare a rientrare tra i convocati per la trasferta di Parma. 

