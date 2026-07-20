MN - Dunđerski crede in Kostic: "E' una promessa, ma dovrà capire il calcio italiano"

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Questo un estratto delle considerazioni a MilanNews.it di Ljubiša Dunđerski, ex centrocampista serbo di Como, Atalanta e Treviso

In questi primi giorni di ritiro a Milanello Ruben Amorim sta valutando, tra gli altri, anche il giovane Andrej Kostic. Il classe 2007 è stato acquistato nei mesi scorsi dal Partizan Belgrado e ora sta vivendo i suoi primi giorni in rossonero. Queste le parole dell'ex centrocampista serbo di Como, Atalanta e Treviso (1997-2004) Ljubiša Dunđerski ai microfoni di Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it proprio sul giovane attaccante montenegrino.

Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Cosa pensi di Andrej Kostic?

“Penso sia una promessa. Fisicamente c’è già, soprattutto per l’età che ha. Però deve crescere e capire il calcio italiano: è diverso da quello montenegrino e serbo che ha giocato fino ad adesso. Può crescere, però piano piano e passo dopo passo”.