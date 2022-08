MN - Dusi su Vranckx: "Ha giocato in un centrocampo a due, a tre e sotto punta"

Giorgio Dusi, esperto di Bundesliga per Tuttosport e Goal.com, ha risposto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulle caratteristiche di Vranckx: "Ha giocato in un centrocampo a due, a tre ma anche sotto punta. Ha l’arte di arrangiarsi, sa gestirsi bene e ha il passo per giocare un po’ ovunque. Deve essere disciplinato tatticamente e in questo il Milan e il campionato di Serie A possono dargli tanto. Non è un top assoluto ma davanti ha un futuro interessante".