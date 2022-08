MN - Elefante: "Il Milan arriva a Bergamo da favorito, dal famoso 5-0 il trend è cambiato"

MilanNews.it

Andrea Elefante, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla prossima sfida che attende il Milan contro l'Atalanta: “Io penso che il Milan, da quel famoso 5-0 rimediato, abbia iniziato un percorso culminato con lo Scudetto dello scorso anno. Lo ha detto Pioli, lo ha detto Ibrahimovic e lo hanno detto altri addetti ai lavori. Una brutta sconfitta porta ad un cambiamento di tendenza, da allora con gli orobici il trend è diametralmente cambiato. Oggi arriva a Bergamo da favorita, incontra una squadra in cantiere che deve completarsi che però può fare affidamento sulla canonica preparazione di mister Gasperini. Sicuramente per l’Atalanta è un test importante quello contro i rossoneri”.