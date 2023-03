MN - Enzo Raiola ricorda Mino: "Ci ha lasciato tanto lavoro e valori di trasparenza"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Enzo Raiola , agente sportivo che fra gli altri assiste anche Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni al palco del 18° Torneo Amici dei Bambini: “Da quando ha iniziato questo lavoro Mino si è messo al servizio dei suoi calciatori, facendo il meglio e curandoli in tutto e per tutto. Ci ha lasciato tanto lavoro e i valori di trasparenza, fiducia verso i calciatori che riteneva persone di famiglia”

Vi capita mai di consigliare ad un calciatore di scegliere una squadra per motivi sportivi e non economici?

“Si. Da parte nostra si vede spesso la parte economica, però ci sono anche casi, come quello di pinamotni, che hanno fatto scelte sportive e non economiche”