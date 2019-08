MN - Eranio: "André Silva ha classe, avrebbe bisogno di trovare fiducia nei propri mezzi"

Intervistato da MilanNews.it, l'ex rossonero Stefano Eranio ha parlato di André Silva: "Non si può dire che non sia un buon giocatore, perché è un attaccante della nazionale portoghese, è giovane e ha classe. E' normale che da un attaccante, sempre che lui sia un centravanti puro, ci si aspetti tanti gol e lui, purtroppo, nella sua carriera non ha mai avuto grandi numeri. In questo momento non può fare questo, ma son convinto che sia un buon giocatore. Avrebbe bisogno di un'annata particolare, per far sì che prenda più fiducia nei propri mezzi e trovi continuità".