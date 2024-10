MN - Eranio: "È normale che il Milan con la qualità che ha dovrebbe dare più continuità"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Stefano Eranio ha detto la sua sull'inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Stefano Eranio, che impressioni ha avuto dal Milan fin qui?

"Inizialmente sembrava una squadra molto slegata, fino al derby dove hanno tirato dal cilindro una prestazione veramente sontuosa cambiando un po' il modulo in campo. Normale che il Milan con la qualità che ha dovrebbe dare più continuità. Ci sono giocatori che dovrebbero dare qualcosa in più, sono quelli che hanno una qualità e potenzialità per fare la differenza e in questo momento non lo stanno facendo".