MN - Fascetti: "Milan non ha vinto per caso. Maldini, Massara e Pioli meritano complimenti"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Eugenio Fascetti ha parlato in esclusiva ai micorofoni di MilanNews.it. Tra i tanti temi toccati anche quello dell'organizzazione creata in via Aldo Rossi per la vittoria dello Scudetto. Queste le sue parole: “Lo Scudetto dà consapevolezza che si tramuta in forza e personalità. Il Milan ha vinto non per caso, questa squadra merita solo i complimenti. E meritano i complimenti Maldini, Massara e Stefano Pioli perché hanno creato un’orchestra che suona benissimo il suo spartito”.