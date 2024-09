MN - Favarin: "Tomori o Pavlovic con Gabbia? Tomori è più veloce, s'integra meglio con Matteo"

Matteo Gabbia è l'uomo copertina del derby. Il suo splendido colpo di testa regala al Milan una stracittadina che mancava da troppo tempo, in un periodo storico particolare e che per questo può segnare una svolta alla stagione. Si dice che manchino i giocatori che sanno cosa significhi giocare nel Milan e giocare un derby. Gabbia, prodotto del vivaio, è uno di questi. E vincere la stracittadina grazie a un figlio della "cantera" dà ancora più gusto. Come quasi tutti i giovani, anche Gabbia si è fatto le ossa altrove.

A Lucca, in Serie C, ha giocato la sua prima stagione da professionista, allenatore Giancarlo Favarin. Insieme strappano una salvezza insperata, in uno scenario a dir poco complicato, con problemi societari enormi che hanno portato la squadra ad essere penalizzata da 23 punti. Proprio Favarin ci racconta, in esclusiva per MilanNews.it.

La coppia centrale di inizio stagione doveva essere Tomori-Pavlovic. Dopo ieri le gerarchie sono destinate a cambiare

"Vedendo le prestazioni non ho dubbi che il titolare debba essere lui. Gli altri finché non trovano una condizione da Milan dovrebbero alternarsi tra loro, ma per quel che mi riguarda Matteo dev'essere titolare fisso. Poi, certo, si gioca ogni tre giorni e c'è spazio per tutti. Ma dico che Matteo deve ritagliarsi un grande spazio".

Qual è per Lei il compagno di reparto ideale?

"Tomori è più veloce rispetto a Pavlovic, che ha una struttura diversa. Se devo scegliere l'inglese si integra meglio con Matteo".