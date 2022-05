MN - Festeggiamenti per lo scudetto: stima di un milione di persone lungo il tragitto da Casa Milan al Duomo

Fonte: Pietro Mazzara

Il giro per Milano sui due pullman scoperti sarebbe dovuto durare molto meno e invece ieri il Milan ha impiegato parecchie ore per raggiungere Piazza Duomo. Il motivo è molto semplice: la presenza di tantissimi tifosi rossoneri che hanno costretto i pullman ad andare avanti a rilento. Secondo quanto appreso da Milannews.it, le stime parlano di un milioni di persone lungo il tragitto da Casa Milan a Piazza Duomo per festeggiare il 19° scudetto del Diavolo.