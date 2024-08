MN - Fofana e i primi palleggi in rossonero nello store di via Dante

Youssuf Fofana ha incontrato oggi i tifosi rossoneri allo store di Via Dante. Il centrocampista arrivato dal Monaco ha avuto l'occasione di salutare i tifosi che sono accorsi per vedere il suo nuovo beniamino. Grande entusiasmo per il nazionale francese, che dalla finestra di via Dante ha regalato una sua maglia ringraziando i sostenitori per l'affetto, scendendo successivamente a firmare gli autografi. Il francese si è anche prestato per alcuni palleggi nello store e altri contenuti social.

Youssuf Fofana è il quarto acquisto del Milan. Il giocatore aveva da tempo un accordo con i rossoneri e nella giornata di Ferragosto è stato trovato l'accordo definitivo col Monaco per un costo del cartellino, bonus compresi, di 25 milioni di euro. Per il giocatore 4 anni di contratto più opzione sul quinto in favore della società. Curiosità: anche gli altri tre acquisti di questa sessione, ossia Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal hanno firmato per la stessa durata, opzione compresa. Per quel che riguarda l'ingaggio, Fofana andrà a percepire 3 milioni netti a stagione.