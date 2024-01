MN - Fratini: "Adli è un centrocampista impressionante: il suo ruolo è quello, Pioli è stato lungimirante"

vedi letture

Il Milan ha battuto la Roma per 3-1 grazie a tre gol francesi e ha consolidato il terzo posto in classifica, cruciale per la qualificazione in Champions League dell'anno prossimo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Michele Fratini, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Conosci a perfezione Adli: con la prestazione di ieri sera, si può sostenere che si sia preso in mano definitivamente il Milan?

“Adli è un centrocampista impressionante. Grande passo, grande qualità, leadership, capacità nel leggere i tempi di gioco. Lo dicevo, seguendolo da tempo, che il suo ruolo sarebbe stato quello. Pioli è stato lungimirante”.