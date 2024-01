MN - Fratini: "Finalmente un Milan tonico, pulito tecnicamente e fisicamente tosto. La Roma mi sembra in difficoltà"

Il Milan ha battuto la Roma per 3-1 grazie a tre gol francesi e ha consolidato il terzo posto in classifica, cruciale per la qualificazione in Champions League dell'anno prossimo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Michele Fratini, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Come ti è sembrato il Milan visto contro la Roma?

“Finalmente un buon Milan, tonico, fisicamente tosto, tecnicamente pulito e ineccepibile. Diversamente dalla Roma, che mi pare in difficoltà”.