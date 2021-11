MN - Galliani: "Sono contento per il rinnovo di Pioli"

A giorni dovrebbe arrivare la firma di Stefano Pioli per il rinnovo del suo contratto con il Milan. Queste le parole dell'ex ad rossonero, Adriano Galliani, sull'operato del tecnico del Diavolo ai microfoni di MilanNews.it: "Quando vado via da un club cerco di non dare consigli a nessuno e di non dire nulla, ma da tifoso del Milan sono contento per il rinnovo di Pioli perché ha fatto molto bene".