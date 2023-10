MN - Galluzzo: "Il Milan mi ha convinto, sono tutti funzionali. Scorie post derby smaltite"

vedi letture

Per commentare il momento del Milan e di Alessandro Florenzi, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Galluzzo, ex calciatore rossonero (tra il 1979 e il 1981), nonchè vice-allenatore dell'attuale terzino destro milanista ai tempi del Crotone (stagione 2011-2012). Ecco le sue parole:

Gli aspetti tattici che ti hanno convinto di più del Milan di Pioli contro la Lazio?

“Il Milan mi ha convinto a pieni voti. Mi piace come funziona la squadra a livello corale. Ogni singolo elemento è funzionale a un calcio nuovo, dinamico e imprevedibile”.

Scorie post derby smaltite definitivamente, pertanto?

“Assolutamente sì, senza nessuna ombra di dubbio”.