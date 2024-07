MN - Ganz: "Morata mi piace perché è un giocatore che non pensa solamente al gol ma anche alla squadra"

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come centravanti ma il mercato degli attaccanti non potrebbe finire qui. Ne abbiamo parlato con Maurizio Ganz, campione d'Italia col Diavolo nel 1999 e più di recente allenatore della squadra femminile rossonera. In esclusiva per MilanNews.it.

Maurizio Ganz, il nome per l'attacco del Milan è Alvaro Morata

"Mi piace perché è un giocatore che non pensa solamente al gol ma anche alla squadra, come abbiamo visto all'Europeo. Del resto la figura del centravanti che segna e basta non esiste più, perché si chiede all'attaccante anche di aiutare la squadra, di fare la doppia fase. Morata inoltre conosce il calcio italiano, in definitiva è ottima mossa".

Cosa ti piace di più di Morata?

"L'altruismo, la disponibilità in tutti i sensi".