MN - Gaudenzi: "Ieri tutti insufficienti. Salvo Pulisic e Thiaw"

Frenata imprevista e brusca del Milan che contro il Monza non scende in campo nel primo tempo e regala la partita ai cugini brianzoli. Non basta il talento di Pulisic e un piccolo moto d'orgoglio: alla fine il risultato del turnover di Pioli è pessimo, sconfitta e dispendio di energie dei titolari. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Luca Gaudenzi, ex calciatore del Milan, intervistato in esclusiva. Le sue parole.

I calciatori rossoneri che ti hanno convinto maggiormente?

“Non potrei neanche citare tutti i subentrati. Oltre, ovviamente a Pulisic, salvo Thiaw, che non giocava da tanto tempo. Gli altri, tutti insufficienti”.