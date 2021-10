MN - Gazidis torna a Milano, il suo messaggio al mondo rossonero: "Un sollievo tornare nella città che è davvero casa mia"

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella giornata odierna l'AD rossonero Ivan Gazidis è tornato a Milano, dopo un periodo passato negli USA per motivi di salute. Dirigenza, mister, squadra e dipendenti hanno sempre mandato messaggi di vicinanza e di speranza verso il manager sudafricano, che al suo rientro in Italia ha voluto ringraziare e rassicurare tutti con una lettera indirizzata a tutto il mondo Milan:

"Cari Colleghi,

Come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione.

Ci tengo a dirvi che è un vero piacere e un sollievo tornare finalmente nella città che è davvero casa mia, sebbene l'incredibile sostegno e affetto ricevuto in queste settimane non mi abbia mai fatto sentire realmente lontano.

Sono anche lieto di essere riuscito a rispettare i miei doveri professionali durante questo periodo di trattamenti e cure molto delicate e impegnative, soprattutto grazie al vostro impegno e contributo. Mi riempiva di orgoglio vedere i continui progressi fatti, dentro e fuori dal campo.

Ora affiderò la mia convalescenza alle mani esperte dell'incredibile team dello IEO qui a Milano. Nonostante ci sarà ancora molta strada da fare per arrivare al completo recupero, rimango assolutamente fiducioso, e sono convinto potremo ritrovarci presto insieme di persona. Nel frattempo, stiamo individuando una data nelle prossime settimane per rivederci virtualmente in una Town Hall, per potervi salutare tutti e parlarci direttamente, dopo questo periodo di lontananza, seppur solo fisica.

Sempre Forza Milan,

Ivan".