MN - Genta: "Milan-Verona? Per ricordare Lodetti perché non mettere la maglia rossonera? Sulla partita..."

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Carlo Genta, conduttore radiofonico della trasmissione Tutti Convocati per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto alla prestazione del Milan contro il Verona?

“Occorre fare una premessa, che qualche incognita l’ha destata: perché, nel giorno del ricordo di Giovanni Lodetti, giocare con una maglia di colore differente con finalità di marketing? Detto questo, il match è tutto nei primi 10’, con l’errore in disimpegno del Verona e il gol di Leao servito da Giroud”.