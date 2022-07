Fonte: Antonio Vitiello, Antonello Gioia, Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dai nostri invitati a Milanello, Olivier Giroud e Divock Origi si uniranno al gruppo per i primi allenamenti della nuova stagione a partire da domani. Entrambi hanno avuto un giorno di permesso in più per motivi personali.