MN - Gotta su Tanganga: "È un nome da Milan, per caratteristiche e per impatto"

MilanNews.it

Roberto Gotta, giornalista di Dazn esperto di calcio inglese, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Tanganga al Milan: “Secondo me sì, è un nome da Milan. Per caratteristiche e per impatto. Sono lontani i tempi in cui chi arrivava dal calcio inglese fa fatica ad adattarsi al campionato italiano, i ritmi sono importanti ma c’è soprattutto un aumento generale dei calciatori stranieri che ha favorito il proliferare di queste situazioni”.