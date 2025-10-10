MN - Hamsik rivela: "Ero molto vicino al trasferimento al Milan nell'estate del 2011"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Marek Hamsik tramite il giornalista Alessandro Schiavone. L'ex centrocampista del Napoli ci ha parlato di quel flirt con il Milan nel 2011. E non solo...

Marek, dopo 14 anni ci puoi dire quanto sei stato vicino al Milan nell'estate del 2011?

"Ero molto vicino al trasferimento al Milan. Mister Allegri mi voleva sia in rossonero che alla Juventus. Ma alla fine non se n'è fatto niente...".

Rimpianti? Potevi giocare nel (forse) ultimo Grande Milan prima di questo. Il Milan di Prime Ibrahimovic, Cassano, Robinho, Gattuso, Nesta, Boateng, Pato e compagnia e lottare per lo Scudetto...

"Io sono contento di questo (che non se ne fece nulla, ndr). Ho fatto 12 anni meravigliosi con il Napoli. Nessun rimpianto anche se a quei tempi il Milan era veramente forte".