MN - I tempi per La Maura, Sala: "Pensano di potermi portare un progetto in due settimane"

Giuseppe Sala è stato intercettato dai microfoni dell'inviato di MilanNews.it Antonello Gioia in centro a Milano, a margine dell'infopoint di cantiere sul nuovo Policlinico di Milano. Il sindaco ha parlato anche del progetto del nuovo stadio rossonero e in particolare dell'area di La Maura ( QUI l'intervista completa): "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro.

Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me è importante che il processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, trovi una definizione: non si può rimanere sospesi"