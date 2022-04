MN - Iaria: "Futuro Gazidis? Non darei per scontato l'addio"

MilanNews.it

Marco Iaria, firma della Gazzetta dello Sport ed esperto di calcio e finanza, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera legata all’operazione Investcorp.

Queste le sue dichiarazioni sul possibile futuro di ivan Gazidis:

Il Ceo Ivan Gazidis potrebbe salutare con l’avvento della nuova proprietà?

“Non ne sono così certo. Gazidis è considerato universalmente uno dei manager più esperti e competenti a livello mondiale. Non darei per scontato il fatto che le strade si possano dividere solo perché in presenza di una nuova proprietà”.