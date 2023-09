MN - Ibrahimovic a colloquio anche con Moncada e Furlani mentre la squadra si allena

vedi letture

Dopo essere stato a colloquio con Pioli e Murelli per i primi minuti di allenamento di rifinitura in vista di Milan-Newcastle, Zlatan Ibrahimovic adesso sta chiacchierando anche con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, sempre a bordocampo. Lo svedese aveva in programma di venire a MIlanello già da qualche giorno, prima anche del derby, ma è riuscito solo oggi a presentarsi dalle parti di Carnago.