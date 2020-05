MN - Ibrahimovic è atterrato in Italia: lo svedese si fermerà a Milanello per la quarantena

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia. Lo svedese è atterrato proprio in questi minuti presso l'aeroporto di Malpensa. Un rientro annunciato dopo che per settimane il classe '81 ha continuato ad allenarsi con l'Hammarby grazie alle regole meno ferree della Svezia in termini di lockdown. L'attaccante si fermerà a Milanello a fare la quarantena e lavorerà in maniera individuale nei momenti in cui la squadra non si allenerà.