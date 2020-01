MN - Ibrahimovic titolare nell'amichevole contro la Rhodense

Zlatan Ibrahimovic non è una persona qualunque, uno che parla tanto per parlare. Si è (ri)presentato al mondo rossonero dicendo di avere ancora tanta voglia e tanta fame e lo sta già dimostrando: dopo essersi allenato da solo nella giornata di ieri, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il gigante svedese è sceso in campo dal primo minuto, schierato da unica punta al centro dell'attacco, nell'amichevole che si sta svolgendo a Milanello in questo momento contro la Rhodense. Per lo svedese tanta voglia di dimostrare e di mettersi a disposzione dei compagni, fin da subito.