MN - Ielpo: "La stagione del Milan non può che essere da dieci e lode"

Mario Ielpo, ex giocatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo il suo pensiero sulla stagione appena conclusa:

Ielpo, che voto dà alla stagione del Milan?

“Il mio voto alla stagione del Milan non può che essere dieci e lode. Sinceramente mi aspettavo un’ottima stagione, ma non che si potesse vincere lo Scudetto. Il Milan dovrà acquisire la mentalità di chi deve stare stabilmente nelle posizioni di vertice, sia in campionato sia in Champions League. Per la Coppa, l’obiettivo sarà quello di arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancor di più”.