MN - Ielpo: "Quest'anno Maignan è stato il miglior giocatore del Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così di Mike Maignan:

Qual è il suo giudizio sulla stagione di Mike Maignan al primo anno in rossonero?

“Maignan è stato il miglior giocatore del Milan in questa stagione. È il giocatore che, insieme a Ibrahimovic e Giroud, ha più personalità in questa rosa. In Francia aveva già vinto un campionato con una realtà ben diversa dal Milan. In rossonero ha continuato a far bene, in campo è magnetico. Dovrebbe essere una certezza per il futuro".