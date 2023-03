MN - Ielpo su Leao: "Messo da punta sta lì ad aspettare la palla e non sa farlo bene"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo, ospite abituale anche sul canale tematico rossonero, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso su Leao: “La bravura dell’allenatore è esaltare i pregi dei propri giocatori e nasconderne i difetti. Leao è un giocatore umorale ed è evidente che ha bisogno di spazi e non può muoversi come un attaccante in spazi stretti. Era abituato a fare una cosa che non gli piaceva, tornare indietro, ma poi fare una cosa che gli piaceva tantissimo, andare subito in possesso di palla, staccandosi dal marcatore e con 40 metri di campo davanti.