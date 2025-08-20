MN - Il CT Gattuso in visita al Milan di Max Allegri a Milanello
Prosegue il tour del Commissario Tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso per i centri sportivi delle squadre di Serie A. Dopo essere stato in vista all'Atalanta e all'Udinese, l'ex allenatore dello Spalato ha oggi deciso di fare visita a quella che è stata casa dua per tanti anni, prima da giocatore e poi da tecnico.
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il CT è oggi in vista a Milanello in compagnia del capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci.
di Antonio Vitiello
