MN - Il Milan prevede di non necessitare di aumenti di capitale nel 2026 anche nel "worst case scenario"

Nella giornata odierna si è svolta l'assemblea degli azionisti del Milan atta ad approvare il bilancio del Club per la stagione 2024/25, con l’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2025. Dai documenti visionati dalla redazione di MilanNews.it si nota che "AC Milan ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un utile consolidato di 2,9 milioni di euro, un patrimonio netto positivo di 199,4 milioni e una posizione finanziaria netta negativa di 92,6 milioni".

"L’azionista di maggioranza, ACM Bidco B.V., si è impegnato con una lettera del 20 febbraio 2025 a garantire il supporto finanziario al Gruppo fino al 30 giugno 2026".

Gli amministratori, considerando i risultati positivi degli ultimi anni, hanno elaborato e approvato per la stagione 2025/2026 un “budget che assume il raggiungimento di risultati sportivi tali da consentire la partecipazione alle competizioni europee nella stagione successiva. In tale scenario il Gruppo prevede flussi di cassa adeguati a garantire la continuità aziendale per i 12 mesi successivi all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio consolidato al 30 giugno 2025, rendendosi pertanto allo stato non necessario richiedere al socio di maggioranza ACM Bidco B.V. di confermare il supporto finanziario al Gruppo successivamente al 30 giugno 2026”.

È stato inoltre analizzato un “worst case scenario”, cioè l’ipotesi che la squadra non si qualifichi alle competizioni europee: anche in questo caso, il Club disporrebbe comunque di risorse e linee di credito sufficienti a garantire la continuità aziendale senza che sia necessario chiedere al socio di maggioranza aumenti di capitale.