MN - Il nuovo difensore del Milan Odogu atterrerà alle 14.30 a Linate

vedi letture

Come riportato dalla nostra redazione, il nuovo difensore del Milan Odogu sbarcherà a Linate alle 14.30. Si tratta di un centrale tedesco classe 2006, altro 1,91 metri, di piede destro, che conta tre presenze in Bundesliga tra la stagione 2024-2025 e quella in corso, nella quale non ha ancora esordito in campionato. Tedesco di nazionalità, ma nigeriano di origine, Odogu è stato convocato nelle giovanili tedesche: attualmente milita nella Germania U19, ma non è mai stato convocato fino ad ora.

Di Antonio Vitiello