MN - Incocciati: "Il Milan offre cifre importantissime a Donnarumma, se dovesse andare via avrebbe la forza di sostituirlo"

Giuseppe Incocciati, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha fatto il punto su Donnarumma e su un suo eventuale addio: "Riconoscendo ovviamente il valore del ragazzo, la storia del calcio ci insegna che i calciatori sono tutti importanti, ma nessuno è indispensabile. Credo che il Milan, proprio perché offre delle cifre importantissime a Donnarumma, abbia sicuramente la forza per andare ad assicurarsi, semmai dovesse andare via Gigio, un portiere di tutto rispetto. Insomma, non griderei al lupo, al lupo!".