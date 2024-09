MN - Incocciati: "Se l'allenatore fa determinate scelte significa che c'è qualcosa che va messo a regime"

Tre giornate, due punti. Sei gol subiti e il caso Theo e Leao. Questo il bilancio dell'avvio di stagione horror del Milan, all'esordio con mister Paulo Fonseca in panchina. Di questi temi e della situazione del Milan in generale la redazione di MilanNews.it ne ha parlato con un ex calciatore rossonero come Beppe Incocciati. Leggi le dichiarazioni esclusive.

Andando nel merito della scelta tecnica di Fonseca, si aspettava l'esclusione dei due giocatori?

"Se l'allenatore fa determinate scelte significa che c'è qualcosa che va messo a regime. E poi i più grandi sono stati messi in panchina, perché Theo e Leao non dovrebbero andarci? Che si assumano le loro responsabilità. E poi una doccia fredda gli farà bene, a patto che la società sostenga l'allenatore in queste scelte, altrimenti poi è quest'ultimo a finire in una posizione di debolezza".