MN - Inter-Milan, cori della Curva Sud contro Calhanoglu

Dopo il tradimento in estate e l'esultanza polemica nel derby d'andata, il tifo organizzato rossonero non sta risparmiando dagli insulti Hakan Calhanoglu. Durante il riscaldamento, infatti, come raccolto dai nostri inviati a San Siro, la Curva Sud ha rivolto al turco il coro "Calhanoglu figlio di p*****a".