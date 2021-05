MN - Jacobelli: "Bisogna sottolineare l'importanza del ritorno di Ibrahimovic in rossonero"

Xavieri Jacobelli, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato dell'impatto di Zlatan Ibrahimovic sul Milan. Queste le dichiarazioni del direttore di Tuttosport sull'importanza dello svedese per i rossoneri: "Intanto bisogna sottolineare l’importanza del ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Come giustamente ha sottolineato, Il Milan ha avvertito immediatamente la scossa positiva trasmessa da Ibrahimovic al suo ritorno a Milanello. Pioli è stato molto bravo a motivare la squadra anche in assenza del campione svedese, così come i suoi compagni di reparto. La decisione di prolungare il contratto di Ibrahimovic di un altro anno è stata molto saggia e positiva. Il Milan dopo il ritiro dei grandi leader che ha avuto nel tempo, aveva molto bisogno di una guida all’interno della squadra. La sua presenza è fondamentale e abbiamo visto ieri quanto abbia sofferto in panchina e il suo rammarico dopo la mancata vittoria. Ibrahimovic è stato fondamentale in campo e lo sarà anche in questi giorni che separano la squadra dalla trasferta di Bergamo quindi ritengo che lui sia il perno del Milan nel presente e nella prossima stagione. Lo sarà sia nelle presenze sul terreno di gioco, che mi auguro siano tante, che negli spogliatoi di San Siro e di Milanello. La sua figura è tanto fondamentale quanto quelle di altre figure dirigenziali”