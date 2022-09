MN - Jorgensen su Ibra: "Se giochi ancora a 40 anni è una sorpresa ma non più di tanto con Ibra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martin Jorgensen, ex calciatore della Serie A, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il danese ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, utilizzando queste parole: “Sì, se uno gioca ancora a 40 anni è una sorpresa. Ma non più di tanto perché Zlatan è sempre stato forte fisicamente e mentalmente. E finché avrà voglia potrà sempre dare qualcosa alla squadra. Anche se non più il giocatore che era 10 anni fa, i gol li fa ancora.”