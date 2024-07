MN - La pagella di Maignan: "Non ha colpe sui gol. Rischia con quell'uscita ma come sempre è efficace"

La Spagna è la prima finalista di Euro 2024! Gli spagnoli battono la Francia dei rossoneri Theo Hernandez e Mike Maignan in rimonta: dopo l'1-0 di Kolo Muani per i francesi dopo appena 8 minuti, arriva il pareggio capolavoro di Lamine Yamal, il gol più giovane di sempre agli europei, e pochissimo dopo il gol vittoria altrettanto prezioso nella fattura di Dani Olmo. 2-1 il risultato finale, la Spagna vola a Berlino e attende l'avversario per il 14 luglio.

La pagella di Mike Maignan a cura di MilanNews.it: voto 6. Il portiere del Milan non ha colpe di alcun tipo sui due gol presi: il primo è un'invenzione incredibile di Yamal, il secondo risulta impossibile da intercettare per via della deviazione di Koundé. Rischia con quell'uscita quasi disperata, ma come quasi sempre accade, anche efficace e sorprendente. Dopo quell'episodio, però, appare preoccupato da qualcosa a livello fisico. Speriamo non sia un allarme.