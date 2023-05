MN - Lagan: "Ecco perchè Loftus-Cheek è in uscita dal Chelsea"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Lagan, giornalista di Capital Football, intervistato da Milannews.it, ha spiegato perchè Ruben Loftus-Cheek è in uscita dal Chelsea: "Il calciatore ha un solo anno di contratto a Stamford Bridge con l'opzione di prolungamento per un ulteriore stagione e per il club rappresenta un tesoro importante. Vendendolo adesso potranno ancora ricavare qualcosa dalla sua cessione. È al club da quando aveva otto anni e dopo il suo debutto in prima squadra nel 2014 ha giocato più di 100 partite per i Blues vincendo Premier League, Europa League e una Super Coppa conquistando anche la nazionale inglese. Questo dimostra il suo pedigree. Però forse per il giocatore è arrivato il momento di lasciare il Chelsea che è la sua famiglia e casa sua. Pochettino sa che il Chelsea deve sfoltire l'attuale rosa (il club ha 33 giocatori ndr) e Ruben non fa più parte del progetto. Però questa decisione è stata presa prima dell'arrivo di Pochettino a Stamford Bridge e non sarebbe giusto dire che l'allenatore argentino abbia avuto un ruolo fondamentale nella partenza di Ruben Loftus-Cheek".

