MN - Lagan: "Loftus-Cheek al Milan? Ha tutto per farsi amare dai tifosi rossoneri come Ray Wilkins"

Loftus-Cheek è al momento il primo obiettivo del Milan per il centrocampo. Paul Lagan, giornalista di Capital Football, ha dichiarato a Milannews.it: "Come si potrebbe ambientare in Italia? Innanzitutto la priorità sarà imparare l'italiano come hanno fatto i suoi ex compagni ai tempi del Chelsea Fikayo Tomori e Tammy Abraham. È fondamentale per calarsi nella nuova realtà, imparare la cultura del paese e ambientarsi in un nuovo spogliatoio. Questo poi avrà un impatto importante sulle sue prestazioni in campo. Sono sicuro che ha tutto per farsi amare dai tifosi rossoneri come Ray Wilkins a metà anni 80".

