MN - Lagan: "Nemmeno Loftus-Cheek si rende conto di quanto sia forte, al Milan farà ricredere tanti detrattori"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Milannews.it, Paul Lagan, giornalista di Capital Football, ha commentato così la carriera di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che piace tanto al Milan: "Cosa gli è mancato finora per fare il salto di qualità? Per tanta gente è uno dei migliori centrocampisti in Premier League. Ma forse lui non si rende conto di quanto sia forte. Ha un temperamento un pò easy-going ma andando al Milan potrà reinventarsi sia come uomo che come calciatore. Se sta bene il primo anno farà ricredere tanti detrattori".

