MN - Lantignotti (Milan Under 17): "Sento la responsabilità di avere un gruppo giovane"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Christian Lantignotti, tecnico del Milan Under 17, ha rilasciato alcune dichiarazioni intervenendo dal palco del 18° Torneo Amici dei Bambini: "Sento la responsabilità di avere un gruppo giovane che va formato tecnicamente, tatticamente e come uomini. Poi in pochi arrivano… La cosa più difficile da allenare è l’aspetto del carattere, molti non hanno quel fuoco che si poteva avere qualche tempo fa. Devono capire che quello che fanno lo fanno per loro. “Qualche talento c’è, io alleno da tanti anni e qualcuno lo abbiamo. Vero che quello che ti strabilia gli occhi è difficile…”