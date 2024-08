MN - Letizia: "Se a Fonseca serve un altro esterno, avrei inserito Saelemaekers in una eventuale operazione con Chiesa"

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia presente ieri in tribuna stampa a San Siro per seguire da vicino la prima partita del Milan di Paulo Fonseca e la successiva conferenza del tecnico portoghese, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Terresti Saelemaekers?

"Ho paura di essere abbondante lì davanti. Fonseca ha dato una risposta chiara sul belga e io sono per soddisfare sempre l'allenatore. Personalmente, non penso che Saelemaekers sia un titolare del Milan e avrei monetizzato il suo buon pre-campionato cedendolo all'estero per rinforzare altri reparti; oppure, se a Fonseca serve un altro esterno, l'avrei inserito in una eventuale operazione con Chiesa, che è anche italiano e che salverebbe anche la questione liste".

Kalulu, invece, partirà. Le altre cessioni?

"La sua partenza mi dispiace. Kalulu forse è il migliore dei difensori del Milan, avrei cercato acquirenti prima per Thiaw e poi per Tomori. Se il Milan vende Kalulu, è perché non ha fatto impazzire Fonseca e perché i problemi fisici sono stati tanti. Poi va ceduto assolutamente Yacine Adli, che, anche se non è un brutto giocatore, è palese che neanche con Fonseca sia sbocciato il feeling; poi, se arrivasse Fofana, uno da quelle liste lo devi togliere e il francese è l'indiziato principale. Bennacer sarebbe un giocatore da vendere bene, non da svendere; se fossero arrivati 50 milioni per l'algerino, ci si sarebbe potuti rinforzare ulteriormente rendendo il reparto più completo".