MN - Lodetti su Verona-Milan: "Non c'è più tempo per fare calcoli"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Verona-Milan: “Può dare tantissimo. Bisognerà superare anzitutto l’aspetto psicologico perché sappiamo tutti in passato cosa ha rappresentato la Fatal Verona per il Milan. I rossoneri non hanno alternative, con la giusta convinzione devono scendere in campo per vincere. Non c’è più tempo per fare i calcoli”.