© foto di Milannews.it

Roberto Lorenzini, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Yacine Adli: “E’ il classico giovane che ti dà la sensazione di avere grandi colpi in canna. Servirà pazienza ma credo che abbia tutte le carte in regola per far bene”.