MN - M.Orlando: "Morata imprescindibile, è uno di quei giocatori che aiutano a migliorare i compagni"

M.Orlando: "Morata imprescindibile, è uno di quei giocatori che aiutano a migliorare i compagni"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, l'ex rossonero Massimo Orlando ha dichiarato su Morata e la questione leader nel Milan:

Anche a Leverkusen si è visto l'impatto di Morata, appena entrato in campo. Giocatore imprescindibile?

"Direi di sì, perché è intelligente e sa sempre cosa fare. Inoltre aiuta nella fase difensiva, dà dei punti di riferimento in campo. È uno di quei giocatori che aiutano a migliorare i compagni, quindi direi che è imprescindibile".

Nel Milan d'inizio stagione è stato sollevato il problema della mancanza di leader...

"Morata può esserlo e la carriera parla per lui. Inoltre in campo è uno che si fa rispettare e gioca fisico quando serve. Quando devi parlare con qualcuno alla fine parli con Morata. Gli altri e mi riferisco a Theo e Leao, onestamente hanno dimostrato di non poterlo essere".