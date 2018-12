MN - Maldini: "Il FPP è molto penalizzante per i club che vogliono tornare ad un livello alto"

Paolo Maldini, intervenuto a Milanello, ha parlato a MilanNews.it del FPP: "Le regole sono più rigide, è una cosa che ha portato al calcio a non avere debiti, ma è impossibile arrivarci per una squadra che vuole tornare ad un livello alto, è molto penalizzante. Le squadre che non hanno dovuto fare il FPP sono là e guardano le altre dall'alto. Non a caso il Real Madrid ha vinto le ultime tre Champions League".